Angebliche Ermittlungen wegen sexueller Belästigung : Gefälschte Vorladungen der Kölner Polizei bundesweit im Umlauf

Köln Zahlreiche Menschen wurden kürzlich durch gefälschte Mails der Kölner Polizei verunsichert: Darin wird behauptet, gegen die betroffene Person werde wegen sexueller Belästigung ermittelt. Die Kommissarin, die namentlich genannt wird, hatte etliche Anrufe von Bürgern erhalten.

Gefälschte Vorladungen der Kölner Polizei sind derzeit bundesweit im Umlauf und haben zahlreiche Empfänger verunsichert. Unbekannte hätten ein Anschreiben verfälscht und als E-Mail an zahlreiche Adressaten in Deutschland und Österreich geschickt, teilte die Polizei am Dienstag mit.