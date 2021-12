Aktion an Heiligabend : Lange Schlange Impfwilliger am Kölner Dom

Menschen stehen bei einer Impfaktion zu Weihnachten vor dem Kölner Dom in einer Warteschlange. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Das Coronavirus macht an den Feiertagen keine Pause. Deswegen haben viele Menschen die Chance genutzt und haben sich an Heiligabend beim Kölner Dom impfen lassen. Es bildete sich schon am Morgen eine lange Schlange.

Im Kölner Dom haben sich an Heiligabend zahlreiche Menschen gegen Corona impfen lassen. Schon am Morgen gegen 8.30 Uhr bildete sich eine kleine Schlange, die nach und nach immer länger wurde. „Wir gehen davon aus, dass wir vier- bis fünfhundert Impfdosen verabreichen können. Das Interesse und der Andrang sind sehr groß“, sagte ein Domsprecher der dpa am Mittag. „Die Menschen stehen schon um den halben Dom herum.“

Die Impfungen fanden allerdings nicht im Kirchenschiff statt, sondern im angrenzenden Dreikönigensaal. Das Impfen sei ein Zeichen der Nächstenliebe, sagte Dompropst Guido Assmann. „Indem wir uns impfen lassen, schützen wir nicht nur uns selbst, sondern können auch Menschenleben retten.“ Damit passe die Impfaktion wunderbar zur Weihnachtsbotschaft, sagte Assmann. Weihnachten sei auch ein guter Zeitpunkt, den Helferinnen und Helfern in der Corona-Pandemie zu danken.

(ldi/dpa)