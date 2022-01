Dreieinhalb Jahre Haft für Kölner CDU-Politiker : „Sie wollten ihn in eine geladene Waffe laufen lassen“

Der Angeklagte (l.) mit seinem Verteidiger Mutlu Günal. Foto: RPO/Claudia Hauser

Köln Der ehemalige Kölner CDU-Politiker Hans-Josef Bähner ist zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hat einen jungen Mann durch einen Schuss schwer verletzt. Sein Verteidiger bezeichnete das Opfer am letzten Prozesstag als „Lügner“.

Ein Wort des Bedauerns oder eine Entschuldigung bringt der Angeklagte bis zuletzt nicht über die Lippen. Nach den Plädoyers hat Hans-Josef Bähner das letzte Wort, sagt aber nur: „Ich schließe mich meinen Verteidigern an.“ Die Mutter des jungen Mannes, auf den Bähner geschossen und ihn schwer verletzt hat, wischt sich ein paar Tränen von den Wangen, als sie den Gerichtssaal verlässt. Ihrer Anwältin drückt sie kurz die Hände und bedankt sich. Nach acht Hauptverhandlungstagen mit mehr als 20 Zeugen und mehreren Sachverständigen ist der ehemalige Kölner CDU-Bezirkspolitiker Bähner am Montag zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Der 74-Jährige hat sich nach Überzeugung der 14. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts der gefährlichen Körperverletzung, der Beleidigung und des illegalen Waffenbesitzes schuldig gemacht.

Bähner hat sich in der Nacht zum 30. Dezember 2019 von vier jungen Männern gestört gefühlt, die vor seinem Grundstück in Köln-Porz Musik hörten, lachten und Alkohol tranken. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass Bähner in seinem Garten mit einer halbautomatischen Waffe herumfuchtelte, die Gruppe mit Ausdrücken wie „Drecks-Kanacken“ oder „Drecks-Ausländer“ beleidigte und einen von ihnen aufforderte: „Komm auf mein Grundstück, dann knall ich dich ab!“ Vor allem ein 20-Jähriger fühlte sich provoziert und ließ sich über die niedrige Grundstücksmauer hinweg auf einen verbalen Schlagabtausch mit dem Senior ein. Es kam laut Gericht aber nicht zu einem körperlichen Angriff. Weggezerrt von seinem Kumpel, drehte sich der 20-Jährige weg und wurde in dem Moment von einem Projektil im Oberarm getroffen.

Bähner behauptete im Prozess, der Schuss aus seiner Waffe habe sich versehentlich im Gerangel gelöst – was das Gericht allerdings als Schutzbehauptung wertete. Nur dem Zufall sei es zu verdanken, dass der 20-Jährige nicht weitaus schlimmer verletzt worden sei, so die Überzeugung von Staatsanwaltschaft und Gericht. Bähner, der über viele Jahre ein Mandat in der Porzer Bezirksvertretung innehatte, äußerte im Prozess keinerlei Bedauern, legte aber über seinen Verteidiger ein Teilgeständnis ab. Nach seiner Festnahme hatte er zunächst behauptet, einer der Heranwachsenden habe auf ihn geschossen und die Pistole dann in seinen Garten geworfen. Schmauchspuren an den Händen des Politikers, seine DNA an der Waffe und die Originalverpackung der Pistole in seinem Keller bewiesen aber, dass er geschossen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und neun Monate Haft gefordert, die Verteidigung einen Freispruch.

Bähners Verteidiger hatten versucht, den vier jungen Männern nachzuweisen, dass sie ihre Aussagen vor allem im Hinblick auf die rassistischen Beleidigungen abgesprochen hätten. „Die erste und die zweite Vernehmung bei der Polizei passen nicht zusammen“, sagte Rechtsanwalt Mutlu Günal. Den 20-Jährigen, der noch in der Nacht schwer verletzt in die Notaufnahme gebracht worden war, bezeichnete der Verteidiger in seinem Plädoyer als „Hochstapler“ und „Lügner“. Doch die Kammer bezeichnete sämtliche Zeugenaussagen als glaubhaft. „Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass es zwischen den vier Zeugen Absprachen oder gar einen Komplott gegeben hat“, sagte der Vorsitzende Richter.

Staatsanwalt Sinan Sengöz hatte zuvor das Verhalten Bähners in jener Nacht als „bösartig und perfide“ bezeichnet, weil der den 20-Jährigen auf sein Grundstück locken wollte, um dann schießen zu können – im Sinne einer Notwehrsituation. „Sie wollten ihn regelrecht in eine geladene Waffe laufen lassen“, sagte Sengöz. Bähner habe einen banalen Alltagskonflikt an der Grundstücksmauer „mit Waffengewalt und Selbstjustiz“ lösen wollen, wie der Staatsanwalt sagte. „Ein Anruf bei der Polizei mit dem Hinweis auf Ruhestörung hätte gereicht, um die Situation zu lösen.“