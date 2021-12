Auch in Köln und Düsseldorf : Anlagebetrug in Millionenhöhe – Polizei durchsucht Wohnungen

Köln Wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs mit einer professionell aufgebauten Internetseite ist die Polizei am Dienstag in mehreren Städten, darunter Köln und Düsseldorf, mit Wohnungsdurchsuchungen gegen Beschuldigte vorgegangen.

Die Beschuldigten sollen nach Angaben der Ermittler einer internationalen kriminellen Organisation angehören, die Investoren getäuscht haben soll. Über eine Online-Plattform hätten sie - so die Vorwürfe - immense Gewinne im hohen zweistelligen Prozentbereich beim Wertpapierhandel in Aussicht gestellt. Um das Vertrauen in die Plattform zu stärken, seien unter anderem „gefälschte Webseiten einer in Deutschland ausgestrahlten Fernsehsendung“ genutzt worden, „in welcher Start-Up-Unternehmen für Investitionskapital werben“.