Abbruch der Kiesgrube in Blessem : Razzia gegen Tagebaubetreiber wegen Flutkatastrophe in Erftstadt

Köln Im Zusammenhang mit dem verheerenden Abbruch einer Kiesgrube in Erftstadt während der Flutkatastrophe im Juli ist die Polizei mit einer Razzia unter anderem gegen einen Tagebaubetreiber vorgegangen. Mehr als 140 Beamte durchsuchen Büros und Wohnungen in NRW und Thüringen.

In dem Ermittlungsverfahren, geführt von der Staatsanwaltschaft Köln, geht es um den Verdacht des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung durch Unterlassen, der Baugefährdung sowie Verstoßes gegen das Bundesberggesetz im Zusammenhang mit der Havarie einer Kiesgrube in Erftstadt-Blessem. Mehr als 140 Beamtinnen und Beamte der Polizei durchsuchen derzeit mehr als 20 Büro- und Wohnanschriften in Nordrhein-Westfalen sowie ein Objekt in Thüringen.