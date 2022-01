Verkehrsfluss in der Region : Vorboten einer Baustelle an der Rheinbrücke

Wesel Bei der Auffahrt auf die Weseler Rheinbrücke künden Schilder und Absperrungen von baldiger Bautätigkeit. Was dahintersteckt.

(bp) Autofahrer, die von Wesel aus auf die Rheinbrücke zusteuern, wundern sich seit Beginn der Woche über bauliche Veränderungen bei der Auffahrt. Zunächst war der Beschleunigungsstreifen auf gut 100 Meter Länge mit einer rund 30 Zentimeter hohen grauen Schutzplanke zur Fahrbahn hin abgesperrt. Es folgten Hinweisschilder auf eine Baustelle und Schilder, die das zulässige Tempo drosseln. Dann kamen auch noch Absperrbaken hinzu. Von aktiver Bautätigkeiten war aber noch nichts erkennbar, so dass das Rätselraten beim Überqueren des Stroms Fahrt aufnahm. Sollte die Fahrbahn auf der Niederrheinbrücke denn schon so marode sein, dass sie nun saniert werden muss, ist was mit den mächtigen Seilen oder muss nur die Lichtquelle, die die Landmarke in der Dunkelheit in wohliges Altana-Blau taucht, ausgetauscht werden? Fragen über Fragen. Ein Anruf der Redaktion bei Straßen NRW Niederrhein in Mönchengladbach brachte erste Klarheit. Die Vorkehrungen seien Vorboten für den geplanten Neubau der Brücke über die Lippemündung im Zuge der Großbaustelle Südumgehung in Wesel. In der kommenden Woche, kündigte eine Sprecherin der Behörde an, wolle Straßen NRW umfassend über den wesentlichen Baustein im Gesamtprojekt Rheinbrücke mit ihren Umgehungen informieren.