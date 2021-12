Die Top 10 in NRW : Diese Autobahnbaustellen werden 2022 für viel Stau sorgen

Leverkusen Der Ersatz maroder Autobahnbrücken wird in NRW noch auf Jahre zentrale Verkehrsadern verstopfen. Die Verkehrszentrale Leverkusen hat eine Prognose, an welchen Stellen sich Pendler und Lkw-Fahrer 2022 vor allem auf Stau einstellen müssen.

Auch im neuen Jahr werden sich Autofahrer an vielen neuralgischen Stellen des über 2200 Kilometer langen nordrhein-westfälischen Autobahnnetzes durch Staus quälen müssen. Die Verkehrszentrale Leverkusen der Autobahn GmbH hat für die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf die Baustellen mit dem höchsten Staurisiko an den neuralgischen Anschlussstellen (AS), Autobahnkreuzen (AK) und -dreiecken (AD) für 2022 aufgelistet.