Arbeitskreis statt Dialogforum und Beirat : A 1/A 3: Stadt macht aus zwei Gremien eins

Leverkusen Projektbeirat und Dialogforum sollen eingestellt werden. Dafür ist ein neuer Arbeitskreis mit Ratsvertreter geplant. Je nach Thema könnten auch Vertreter von Bürgerinitiativen und anderen Kommunen hinzukommen, sagt die Stadt. Der Rat entscheidet am Montag.

Die Stadt will das Kommunikationskonzept zum Autobahnausbau in Leverkusen umstellen. Die bisherigen Formate „Dialogforum“ und „Projektbeirat“ sollen nicht mehr stattfinden. Stattdessen übernimmt der Arbeitskreis „Politik und Stadtgesellschaft (Initiativen) für den Autobahnausbau bei Leverkusen“. Darin sollen bis zu zwei Vertreter aus den Fraktionen und Ratsgruppierungen beziehungsweise die Einzelvertreter sitzen. Das schreibt die Stadt in einer Beratungsvorlage für die erste Ratssitzung in diesem Jahr am kommenden Montag.