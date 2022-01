A 3 bei Ratingen : Motorbrand zieht Stau nach sich

Ratingen Das Feuer selbst war schnell gelöscht. Aber nötige Zusatzarbeiten der Autobahnmeisterei sorgten nach dem Feuerwehreinsatz für Stau im Berufsverkehr.

Ratingen (RP) Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Pkw-Brand. Das Auto stand nach Feuerwehrangaben zwischen dem Autobahnkreuz Ost und der Raststätte Hösel auf dem Seitenstreifen und es brannte beim Eintreffen der ersten Einheiten im Motorraum. Mit einem C-Rohr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe entstandene Verunreinigungen wurden durch die zuständige Autobahnmeisterei beseitigt. Dafür mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden, es kam im Berufsverkehr „zu einer nicht unerheblichen Staubildung“, so Feuerwehrsprecher Ralf-Peter Rosenau am Abend. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr der Standorte Homberg und Mitte.