Andacht zum „Fest der Erscheinung“ in Leverkusen : Musikalischer Gruß an die Heiligen Drei Könige

Opladen Kantor Michael Porr und Tenor Maximilian Fieth bereichern klangvoll das liturgische Abendgebet in der evangelischen Gemeinde Opladen.

Nachdem in der Vorwoche zahlreiche Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus gezogen waren, hatte die Evangelische Kirchengemeinde Opladen für Samstag eingeladen. Zwar trafen sich weder Caspar oder Melchior noch Balthasar bei der musikalischen Vesper in der Quettinger Kirche. Stattdessen bereicherten Kantor Michael Porr und Tenor Maximilian Fieth das liturgische Abendgebet am Vorabend des ersten Sonntags vor Epiphanias, also dem Tag, der regelmäßig in der evangelischen Kirche gefeiert wird und an dem die Taufe Jesu im Mittelpunkt steht.