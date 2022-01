Corona-Panne in Leverkusen : 200 Vakzin-Dosen nach Ablauf des MHD-Datums verimpft

Die Impfstelle in den Luminaden ist seit dem 10. Dezember in Betrieb. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen 199 Impfungen gingen am 4. und 6. Januar in der Impfstelle in den Luminaden mit dem Vakzin von Moderna über die Bühne, das das Mindesthaltbarkeitsdatum wenige Tage überschritten hatte. Das Gesundheitsamt geht nicht von einem Wirkungsverlust aus. Stadt verschärft Kontrollmechanismen.

Während einer Qualitätsprüfung der Impfstelle in den Luminaden ist am Freitag aufgefallen, dass am 4. und 6. Januar dort ein zwei bis vier Tage abgelaufener Impfstoff von Moderna verabreicht wurde, meldet die Stadt. Betroffen von der Vakzingabe nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitdatums (MHD) seien 199 Impfungen.

„Die Ursache für die fehlerhafte Nutzung des Impfstoffs liegt in einer falschen Zuordnung des Mindesthaltbarkeitsdatums anhand des Lieferscheins, die im Rahmen der Lieferkette durch die beteiligten Dienstleister entstanden ist“, erläutert die Stadt. Es sei ausgeschlossen, „dass es durch die Impfung zu einem Schaden für die Geimpften gekommen ist, auch ist nach Einschätzung des leitenden Impfarztes und des Gesundheitsamtes von keinem Wirkungsverlust des Impfstoffs auszugehen“.

Die Stadt hat den Betroffenen eine Impftiterkontrolle (Bluttest auf Antikörper) angeboten. Und sie hat „alle Prozesse bezüglich der Impfstoffbereitstellung geprüft und zusätzliche Kontrollmechanismen eingeführt“, heißt es. Weitere Details nannte die Stadt vorerst nicht.

Fallzahlen am Montag:

Gesamtinfizierte 15.724 (+38)

Genesene 14.300

Aktuell Infizierte 1300

Inzidenz 500,3

Todesfälle 136 (136)

Kliniken Klinikum: elf Patienten, drei intensiv. Remigius: acht Patienten, drei intensiv.

(LH)