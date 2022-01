An-, Ab- und Ummeldungen bald vom heimischen Computer möglich : Stadt digitalisiert Autozulassungen

Haben die langen Wartezeiten in der Opladener Zulassungsstelle bald ein Ende? Das An-, um und Abmelden soll spätestens ab März online möglich sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Digitaler Kraftakt bei der Stadt: Sie führt „i-Kfz“ ein. Mit dieser „internetbasierten Kraftfahrzeugzulassung“ sind An-, Ab- und Ummeldungen, also die meisten Standardvorgänge, spätestens ab März vom heimischen Computer aus möglich. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, von jedem Ort der Welt. Ohne Online-Terminsuche, ohne stundenlange Wartezeiten auf der Opladener Zulassungsstelle. Gilt für Fahrzeuge, für die ab 2015 neue Kennzeichen und Papiere fällig wurden. Abgerechnet wird dort ebenfalls online.

Von Ulrich Schütz

„Endlich“ werden kundige Bürger über „i-Kfz“ sagen, denn Nachbarkommunen wie Köln, Solingen, Mettmann oder Düsseldorf bieten solche digitalen Leistungen – über die An-, Ab- und Ummeldungen, also die meisten Standardvorgänge, vom heimischen Computer aus möglich sind – längst an. In Leverkusen sollen diese Leistungen spätestens ab März zum Stadtangebot gehören. „Mit der Digitalisierung können Fahrten zur Zulassungsbehörde vermieden werden, was ein erhebliches Zeit- und Wegeeinsparungspotenzial bedeutet“, frohlockte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) schon vor einem Jahr.

Die Stadt Leverkusen ist dabei zunehmend unter Handlungsdruck geraten. Ein Auslöser ist neben den Gesetzen wohl die „extrem kritische“ Sicherheitslücke „log4j“ in dem städtischen Online-Serviceportal „Wunschkennzeichen“. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnte im Dezember vor dieser weltweit bestehenden Lücke, durch die Hacker schädliche Software auf Computersysteme schleusen können. Die für die Stadt verantwortliche kommunale IT-Dienstleisterin „IVL“ schaltete den Service umgehend ab (weitere städtische Programme sind laut Stadt nicht betroffen). Eine Software-Fehlerbehebung wird vom Hersteller nicht angeboten. Seither müssen Wunschkennzeichen per Mail beantragt werden. Anzugeben sind drei Varianten. Die Zuteilung klappte beim Versuch der Redaktion in einem Tag, aber dieses Steinzeitvorgehen erscheint doch sehr unkomfortabel.

Die Wunschkennzeichen-Software ist Bestandteil von „i-Kfz“ (Stufe 3). Also entschied sich die Stadt für die Einführung des kompletten Internet-Zulassungspaketes. Das Problem: Der Stadt fehlt bisher eine elektronische Bezahlplattform, teilte die städtische Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion mit. Weiter hieß es aus dem zuständigen Dezernat von Michael Molitor: Die Stadt habe sich für die „E-Payment-Plattform Bund-Länder“ (ePayBL) entschieden. Sie wird in NRW unter anderem von der Stadt Köln betrieben, mit der jetzt ein Vertrag unterschriftsreif gemacht wird. Über die Kosten verweigerte die Stadt auf Nachfrage jede Auskunft. Der Grund: Die Verhandlungen liefen noch. Ein politischer Beschluss des Stadtrates ist für i-Kfz und ePayBL nicht erforderlich, die Einführung ist Sache der Stadtverwaltung.

Die Internetzulassung ist grundsätzlich seit 1. Oktober 2019 möglich. Warum die Stadtverwaltung nicht direkt auf diesen Zug aufsprang, ließ die Stadtsprecherin offen. Zumindest für 2021 aber lieferte sie eine Erklärung: „Pandemiebedingt“ sei der neue städtische Fachbereich Digitalisierung im vergangenen Jahr vor allem mit der Sicherung der Home-Office-Plätze der Stadtbediensteten beschäftigt gewesen.