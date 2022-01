A 52 bei Ratingen : Motorbrand auf der Autobahn 52

Ratingen Kontaminiertes Löschwasser floss in die Kanäle. Umweltämter eingeschaltet.

(RP) Nachdem die Feuerwehr Ratingen bereits am vergangenen Freitag einen Pkw-Brand auf der Autobahn gelöscht hatte, kam es am Sonntagmorgen erneut zu einer Alarmierung dieser Art. Wiederum brannte ein Fahrzeug im Motorraum, diesmal auf dem Seitenstreifen der A 52 in Fahrtrichtung Essen.