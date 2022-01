Einsatz in Leverkusen : Polizei rettet Kind aus verrauchter Wohnung

Einsatz in Leverkusen

Leverkusen Vor Ort waren laut Feuerwehr 45 Einsatzkräfte und 16 Fahrzeuge.

Die Polizei hat in Wiesdorf ein vermisstes Kind aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Die Einsatzkräfte wurden laut Feuerwehr am Samstagnachmittag zu der Wohnung an der Lichstraße gerufen. Während von außen kein Feuer erkennbar war, zeigte sich, dass die Wohnung mit dem Kind wegen eines angebrannten Essens verraucht war. Zwei Polizisten brachen die Wohnungstür auf und brachten das Kind ins Freie. Alle drei blieben äußerlich unverletzt, wurden aber vorsichtshalber auf eine etwaige Rauchgasvergiftung hin untersucht. Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte und 16 Fahrzeuge.