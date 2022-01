Basketball, 2. Liga : Giants dominieren Tübingen bei den Rebounds

Leverkusen Im ersten Geisterspiel der Saison schlägt der Basketball-Zweitligist die Tigers mit 86:79 und betreibt Wiedergutmachung. Allerdings verletzen sich dabei JJ Mann und Luca Kahl.

Die richtige Einstellung hatte Hansi Gnad zuletzt bei seinen Giants vermisst. Zwei Niederlagen mit je mehr als 100 Gegenpunkten hatten die Basketballer in der ProA kassiert, damit bei sich selbst für Frust gesorgt und ihren Trainer auf die Palme gebracht. Von der konnte Gnad im Duell gegen die Tigers Tübingen aber herunterkommen. Leverkusen legte zwar kein Basketball-Feuerwerk aufs Parkett, präsentierte sich beim 86:79 aber konzentriert und überstand auch Schwächephasen.

Mit der Empfehlung von vier Siegen aus ihren letzten fünf Spielen waren die Tigers Tübingen in die Ostermann-Arena gekommen. Die Giants aber absolvierten die Partie gegen den Überraschungs-Vierten von Anfang an mit aller Souveränität. Während der ersten Halbzeit führte das Team nahezu konstant mit ein paar Punkten Unterschied. Bei vergleichbaren Wurfquoten erarbeiteten sich die Giants einen Vorteil bei den Rebounds, der im weiteren Spielverlauf noch deutlicher und damit zu einem entscheidenden Faktor wurde.

Gewaltig war der Schwung, mit dem die Gastgeber in die zweite Hälfte starteten. Quentin Goodin komplettierte einen 7:0-Lauf mit einem Dreier zum 52:40. Dazu kassierte der in dieser Saison bisher überragende Scorer der Tübinger bereits sein viertes Foul. Ryan Mikesell, der im Schnitt fast 20 Punkte erzielt, gelang bis zur 28. Minute kein einziger. Das lag auch an der defensiven Leistung der Farbenstädter im ersten Geisterspiel der Saison.