Handball, 3. Liga : Nitzschmann verlängert seinen Vertrag bei TuS 82

Leverkusen Linksaußen Yannik Nitzschmann geht auch in der Saison 2022/23 für den TuS 82 Opladen auf Torejagd. „Er ist eine echte Bank in unserem Team und überzeugt Woche für Woche mit guten Leistungen“, sagt Trainer Fabrice Voigt.

So nimmt die Kaderplanung für die kommende Saison immer konkretere Gestalt an. Die Verantwortlichen um Manager Michel Strock hoffen, dass sie zeitnah bei weiteren Personalien Vollzug vermelden können. „Es ist toll, dass sich Yannik Nitzschmann weiterhin zum TuS 82 bekennt und er mit seiner Zusage ein klares Statement für den Drittliga-Handball in Opladen gibt“, sagt Stock.

Der TuS 82 spielt bislang eine starke Saison in der Staffel D. Nach 14 Partien stehen für Voigt und sein Team 21:7 Punkte und Platz drei in der Bilanz. Besser war bis zur Winterpause nur das Spitzenduo SGSH Dragons sowie die HSG Krefeld mit jeweils 24:4 Zählern. Am 15. Januar steigt Opladen mit dem Heimspiel gegen TuSEM Essen II wieder in den Ligabetrieb ein (19.30 Uhr).