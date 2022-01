Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen feilen auf Gran Canaria an ihrer Form

Leverkusen Das Bundesliga-Team von Bayer 04 Leverkusen fliegt ins Trainingslager nach Spanien. Nicht alle Spielerinnen aus dem Kader werden die Reise antreten.

Im kalten Leverkusen werden auch Caroline Siems (im Lauftraining), Dina Blagojevic und Dora Zeller (beide in der Reha) bleiben. „Hier finden sie zum jetzigen Zeitpunkt die für sie besseren Bedingungen vor, haben die Werkstatt vor Ort und die Physio – und können ganz gezielt arbeiten“, sagt der Leverkusener Coach. Optimistisch ist er, dass Irina Pando und Lara Marti am Trainingslager teilnehmen können. Die beiden Schweizerinnen befinden sich in ihrem Heimatland zwar nach positiven Corona-Tests in Quarantäne. Wenn alles gut läuft, könnten sie am Dienstag wieder ins Training einsteigen.

Gleichzeitig hat er Schwächen vor allem dann ausgemacht, wenn sein Team aus dem Zentrum heraus zu kombinieren versuchte. Daran möchte er arbeiten. Schließlich haben sich Feifel und sein Team in der Liga und den DFB-Pokal viel vorgenommen. In beiden Wettbewerben bestreiten sie den Jahresauftakt in Essen (am 6. Februar in der Liga, am 1. März im Pokal). „Die verdiente Niederlage im Hinspiel wollen wir nicht auf uns sitzen lassen“, kündigt Feifel an. Deshalb werden die elf gemeinsamen Tage auf Gran Canaria kein Urlaub. Zeit für Maßnahmen zur Förderung der Teamchemie ist dennoch eingeplant. „Wir sind am Wasser und werden sich auch irgendetwas auf dem Wasser machen“, sagt Feifel. „Ein Tapetenwechsel ist immer gut – und das angenehmere Klima schadet auch nicht.“