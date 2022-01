Die Sporttermine des Jahres 2022 : Klappt’s jetzt mit dem 32. Korschenbroicher Citylauf?

Rhein-Kreis Nach zwei vor allem von der Corona-Krise geprägten Jahren hofft der Sport im Rhein-Kreis auf 2022. Darum, der Omikron-Variante zum Trotz, ein erster Überblick.

(sit/srh) Gerade die Großveranstaltungen hängen seit dem Frühjahr 2020 und dem Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland in der Warteschleife. So ist die 32. Auflage des Internationalen Korschenbroicher Citylaufs seit dem 26. April 2020 schon zweimal verschoben worden: 2021 haute es weder am 23. April noch am 22. August hin. Jetzt soll es am 3. April 2022 klappen. Aber womöglich reicht es wie 2020 und 2021 nur zu einem „Virtual FunRun“. Auch der Sommernachtslauf der TG Neuss (21. Mai) und die „Tour des Neuss“ des Neusser Radfahrervereins (27. Juli) hoffen auf ihr Glück im dritten Anlauf.