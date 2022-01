Handball, 3. Liga : LTV verliert drei Spieler mit sofortiger Wirkung

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen verliert in Alexander Kübler einen seiner Topscorer an die HSG Krefefeld. Auch Lennart Mentges und Kaan Taymaz verlassen die Mannschaft von Trainer Lars Hepp.

Nach dem angekündigten Aus des Leichlinger TV zum Saisonende hängt die Fortsetzung des LTV-Spielbetriebs in der 3. Handball-Liga am seidenen Faden. Rund eine Woche vor dem Jahresauftakt gegen den TuS Volmetal (16. Januar, 15 Uhr, Sporthalle auf dem Schulberg in Burscheid) ist klar: Mit Alexander Kübler, Lennart Mentges und Kaan Taymaz verlassen drei Spieler die Blütenstädter mit sofortiger Wirkung. Das bestätigte der Klub auf Anfrage dieser Redaktion. Weitere Spieler könnten noch in diesem Winter folgen.

Besonders der Abgang Küblers schmerzt den LTV. Der Kreisläufer, seit 2018 an der Wupper und ehemaliger Kapitän, zählt zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Lars Hepp. So geht der 32-Jährige nicht nur in der Deckung voran: Auch offensiv war er im Zusammenspiel mit Mittelmann Valdas Novickis ein entscheidender Faktor. 51 Tore in 14 Spielen dokumentieren dies eindrucksvoll. Nur der Litauer Novickis hat auch dank 42 verwandelten Siebenmetern mehr Treffer (104) vorzuweisen als der Kübler, der sich Ligakonkurrent HSG Krefeld anschließt. Der 23-jährige Mentges, ebenfalls am Kreis zu Hause, zieht es zum ambitionierten Regionalligisten „interaktiv Handball“ aus Ratingen. Rückraumspieler Taymaz, ebenfalls 23 Jahre, schließt sich dem Viertligisten HG LTG/HTV Remscheid an.