Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen spielen desolate 13 Minuten und verlieren

Leverkusen Der Start ins Jahr misslingt den Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen beim 26:35 in Metzingen. Für Johan Petersson ist es die erste Niederlage als Trainer der Elfen.

Dabei hatte der starke Beginn noch Hoffnungen auf einen Überraschungserfolg geweckt. 6:3 führten die Gäste nach acht Minuten – doch dann ging es steil bergab. Denn was folgte, waren knappe 13 Minuten zum Vergessen. Zwischen den beiden Toren von Bayers bester Schützin Mareike Thomaier zum 6:3 und 7:12 lagen bittere neun Treffer der Metzingerinnen in Folge. Begünstigt wurde dieser Lauf durch eine Elfen-Offensive, die in dieser Phase uninspiriert, ideenlos sowie unentschlossen wirkte und sich zu viele ungenaue Versuche und technische Fehler leistete. Weil die Defensive es gleichzeitig selbst im gebundenen Spiel nicht schaffte, Metzingens Angriffe zu stoppen, sorgte die Schwächephase bereits für eine Vorentscheidung.

Anschließend lief es zwar besser, aber acht Tore Rückstand zur Pause erwiesen sich als zu große Hypothek für den zweiten Durchgang. In den starteten die Elfen mit zwei Treffern in Serie – aber näher als sechs Tore (13:19) kamen sie nicht mehr heran. Sie konnten sich allenfalls damit trösten, erfolgreich Schadensbegrenzung betrieben zu haben.

Anders als zwischen den ersten beiden Partien auf der Elfen-Bank hat Petersson nun etwas mehr Zeit zur Vorbereitung auf seine Heimpremiere am Sonntag gegen die HSG Blomberg-Lippe. Während sich die personelle Lage bei den Elfen über den Jahreswechsel entspannt hat (in Metzingen waren Lilli Holste, Zivile Jurgutyte und Emilia Ronge wieder einsatzbereit), war beim nächsten Gegner an ein Training zuletzt nicht zu denken. Die HSG ist seit dem 28. Dezember und wohl noch bis Dienstag in Quarantäne und musste beide Spiele seit der WM-Pause verlegen. Grund ist ein Corona-Fall im Team, bei dem die Omikron-Variante festgestellt wurde.