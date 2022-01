BBZ-Trainerin Grit Schneider im Interview : „Wir können bis zum Ende oben mitspielen“

BBZ-Trainerin Grit Schneider (r.) freut sich mit ihrer Spielerin und Assistentin Laura Zdravevska. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Grit Schneider, Trainerin der Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen, im Gespräch über einen möglichen Aufstieg, die Doppelbelastung und Talente im Klub.

Nach der ersten Saisonhälfte führt BBZ Opladen die Nord-Gruppe der 2. Bundesliga an. Im Interview spricht Trainerin Grit Schneider über den möglichen Aufstieg, das Konzept der Basketballerinnen und die Talentförderung.

Frau Schneider, bevor wir zum Sportlichen kommen: Wie haben Sie die Zeit zwischen den Jahren verbracht?

Grit Schneider Ganz entspannt und ruhig. Die Mädels hatten frei. Wir gingen die letzten Partien auf dem Zahnfleisch und die Spielerinnen brauchten die Pause. Anfang der Woche sind wir in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet.

Durch Ihr Engagement in der ersten und zweiten Mannschaft sind Sie eigentlich rund um die Uhr in der Halle. Gibt es schon Aussicht auf Entlastung?

Schneider Bisher leider nicht. Die Doppelfunktion ist schon sehr aufwendig. Ich werde aber sehr gut von Laura Zdravevska als Assistentin unterstützt. Wir befinden uns jedoch weiterhin auf der Suche – allerdings sind unsere Ansprüche hoch.

Wie bewerten Sie das bisherige Abschneiden in der 2. Bundesliga und wie ist es aus Ihrer Sicht zu begründen?

Schneider Ich glaube, dass wir dieses Jahr ein sehr gutes, ausgeglichenes Team haben. Die Spielerinnen bringen viele verschiedene Stärken ein. Dass wir im Moment Erster sind, ist aber auch der Sensationsniederlage von Braunschweig in Bochum zu verdanken. Wir haben derzeit alles selbst in der Hand, sollten aber gleichzeitig auch gewarnt sein, weil jeder jeden besiegen kann.

Was ist dem Team in dieser Saison noch zuzutrauen?

Schneider Ich denke schon, dass wir bis zum Ende ganz oben mitspielen können. Dann muss man einfach mal abwarten. Wir haben aber schon einen ersten Eindruck von den Mannschaften aus dem Süden. Unser Team hat sehr hohe Ziele, da muss man sehen, was in der Rückrunde noch so passiert

Würde der Aufstieg im Moment aus wirtschaftlicher Sicht Sinn ergeben?

Schneider Die wirtschaftlichen Gesichtspunkte für eine Teilnahme an der Bundesliga dürften schon sehr schwer zu erfüllen sein. Wir haben ja nicht umsonst die Kooperationen mit Hürth und Rhöndorf in der Jugend sowie den Rheinland Lions bei den Damen ausgebaut, um eine noch bessere Verzahnung hinzubekommen. Vielleicht kann es ja auch ein tolles Thema sein, wenn wir weiterhin 2. Liga auf höchstem Niveau in Leverkusen anbieten.

Ist der sportliche Erfolg auch ein Ergebnis des neuen Weges, denn Sie mit BBZ Opladen vor zwei Jahren eingeschlagen haben?

Schneider Wir haben uns damals dafür entschieden, junge deutsche Talente auszubilden. Wir spielen in diesem Jahr ausnahmsweise mit einer Spielerin wie Ambrosia Anderson, weil das über die Kooperation mit den Lions zustande kam.

Hat sich das bereits ausgezahlt?

Schneider Absolut. Ich glaube, in Spielerkreisen genießen wir einen sehr guten Ruf – und für die neue Saison brauchen wir gar nicht groß auf Suche nach Spielerinnen zu gehen. Da erledigt die Mund-zu-Mund-Propaganda schon sehr viel. Es gilt immer, die Balance zwischen Job, Beruf und Sport zu finden. Im Moment gelingt uns das ganz gut und wir brauchen uns für die Zukunft keine Sorgen zu machen.

Sie trainieren auch die Reserve in der Regionalliga. Gibt es in dem Team oder auch im Jugendbereich Talente, die auf dem Sprung in die 2. Bundesliga sind?