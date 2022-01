Basketball : Tigers brauchen eine neue Anführerin

Beim Heimsieg vor der Weihnachtspause gegen Bender Baskets Grünberg trug Maria Aftzi (21) das letzte Mal das Trikot der Tigers. Foto: A. Woitschützke

Neuss Die griechische Aufbauspielerin Maria Aftzi hat ihren vor Weihnachten ausgelaufenen Vertrag bei den Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss nicht verlängert. Ihre Agentur gibt Erstligist USC Heidelberg als neuen Verein an.

Am Montag haben sich die Basketballerinnen der TG Neuss mit Trainer Rufin Kendall wieder an die Arbeit gemacht, um die Grundlagen für eine Fortsetzung der bislang ausgeprochen erfolgreichen Zweitliga-Saison zu legen. Dabei fehlten noch die beiden nach dem 73:53-Heimsieg über Grünberg am 11. Dezember in den verdienten Heimaturlaub geschickten Profis. Während jedoch die Texanerin Lydia Baxter im Laufe der Woche zurückerwartet wird, kann das Trikot mir der Nummer 21 in die Mottenkiste. Denn Maria Aftzi läuft ab jetzt in den Farben des Erstliga-Schlusslichts SNP BasCats USC Heidelberg auf.

Das jedenfalls meldet die sie betreuende Agentur Flash Agency auf ihrer Homepage. Dass sie die Tigers, denen sie sich nach dem verletzungsbedingten Ausfall der US-Amerikanerin Jaylonn Walker erst kurz vor dem ersten Liga-Spiel angeschlossen hatte, verlassen wird, hatte die 31 Jahre alte Griechin TG-Abteilungsleiterin Angela Krings schon vor einigen Tagen mitgeteilt. „Sie hat geschrieben, dass sie zu einem Erstligisten wechselt.“ Für die erfahrene Funktionärin ein ganz normaler Vorgang: „Klar, wir hätten sie gerne behalten, haben ihr auch ein Angebot gemacht. Aber ihr Vertrag bei uns war ausgelaufen und die Konditionen in der 1. Liga sind nun mal andere, das ist für sie als Profi ein entscheidender Faktor. Da kann man ihr nicht böse sein.“

Info Maria Aftzi besetzte in Neuss eine Führungsrolle Spiele für die Tigers 12 Punkte pro Spiel (im Schnitt) 12,7 Rebounds pro Spiel (im Schnitt) 4,3 Assists pro Spiel (im Schnitt) 3,1 Ballgewinne pro Spiel (im Schnitt) 2,3 Dreierquote pro Spiel (im Schnitt) 51 Prozent Freiwurfquote pro Spiel (im Schnitt) 71,8 Prozent

Weil die mit Olympiakos Piräus sogar schon in der Euroleague tätige Regisseurin über ihre statistisch zu erfassenden Werte hinaus auch als Führungskraft der im Sommer komplett neuformierten Mannschaft überzeugte, hinterlässt ihr Abgang eine ganz beträchtliche Lücke. „Darum muss Ersatz her“, stellt Angela Krings klar. Die in Zusammenarbeit mir Coach Rufin Kendall erstellte Shortlist mit zur Verfügung stehenden Kandidaten werde nun zügig abgearbeitet, versichert sie. „Wir fangen nicht bei Null an. Das wäre ja grob fahrlässig.“ Sich wiederum für einen EU-Profi zu entscheiden, hätte für sie „den Charme, dass sie schneller spielberechtigt wäre.“

Und es pressiert, schließlich geht es bereits am 15. Januar mit dem Heimspiel gegen die ChemCats Chemnitz weiter. Die vor der Pause eingebrachten 16 Punkte sollten die Tigers in den zehn noch ausstehenden Partien zwar vor dem Sturz auf einen der beiden direkten Abstiegsplätze bewahren, doch an Schmitz Backes sind Jana Meyer, Centa Bockhorst & Co. noch nicht vorbei.

Und das ist die Ausgangslage: Das Polster auf Grünberg (elf Punkte) und Bochum (12) auf den Plätzen elf und zwölf ist einigermaßen komfortabel. Aber da aus den Zweitliga-Staffeln Nord (zwölf Teams) und Süd (13) am Saisonende insgesamt sieben Mannschaften runter in die Regionalliga müssen, sind auch die Ränge neun und zehn nicht sicher. Die belegen aktuell die Panthers Academy Osnabrück (zehn Punkte Rückstand auf Neuss) und die Young Dolphins Marburg (11). Diese Teams kämpfen bis zum 20. April mit zwei Vertretern der Süd-Staffel (im Moment die Dillingen Diamonds und der seit Mitte Dezember vom Grevenbroicher Chris Baum trainierte USC Heidelberg II) um den letzten Platz in der 2. Liga. Die Ergebnisse aus den bereits absolvierten Liga-Spielen bleiben stehen. Ein Nervenspiel, dass Angela Krings den Tigers unbedingt ersparen möchte. Nicht unmöglich wäre für die Schützlinge von Rufin Kendall freilich auch der Einzug in die Play-offs um den Aufstieg in die Eliteklasse. ALBA Berlin auf Platz vier hat nur einen Sieg mehr auf dem Konto.