Handball, Frauen-Bundesliga : Den Elfen gelingt in Halle ein Befreiungsschlag

Den Elfen gelingt in Halle ein Befreiungsschlag

Leverkusen Die Handballerinnen des TSV Bayer beenden mit einem Sieg in Halle den Negativlauf und bescheren ihrem neuen Trainer Johann Petersson einen Einstand nach Maß.

Wer Bayers Handballerinnen dabei beobachtete, wie sie sich nach Spielende in die Arme fielen, bekam eine ungefähre Vorstellung, wie wertvoll sich dieser gelungene Jahresabschluss in Halle an der Saale nach den zahlreichen Rückschlägen anfühlte. Mit dem 24:21 (11:8) beim Überraschungsfünften SV Union Halle-Neustadt landeten die Leverkusenerinnen nach über dreimonatiger Durststrecke im neunten Anlauf den lang ersehnten dritten Erfolg. „Das war Balsam für die Seele – und für die Mannschaft enorm wichtig“, betonte der neue Coach Johann Petersson.