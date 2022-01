Remis zum Rückrundenstart : Leverkusen fehlt die „feine Klinge“

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen ist mit einem 2:2 gegen den 1. FC Union Berlin nur mäßig in die Rückrunde gestartet. Trainer Gerardo Seoane bemängelt die fehlende Effizienz seines Teams im Angriffsdrittel.

Nur zwei Punkte aus den vergangenen vier Ligaspielen, erneut kein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten – und zu allem Überfluss ist Platz vier bis auf weiteres futsch. Bei Bayer Leverkusen gab es nach dem 2:2 (1:1) gegen Union Berlin eigentlich keinen Grund für Zufriedenheit. Dass sich Trainer Gerardo Seoane trotzdem mit Kritik zurückhielt, ist vor allem der Energieleistung seiner Mannschaft in der Schlussphase geschuldet.

In der ersten Halbzeit war die Werkself die bessere Mannschaft. Das einzige Manko war mangelnde Effizienz im Abschluss – nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Oder wie Seoane es umschreibt: „Wir hatten keine feine Klinge im letzten Drittel.“

Leverkusen vergab in der Tat drei, vier gute Chancen, ehe Patrik Schick sein erstes Tor gegen Union überhaupt erzielte (38.). Die Führung hielt aber nur etwa sieben Minuten, denn quasi aus dem Nichts traf Grischa Prömel per Abstauber zum Ausgleich, nachdem Leverkusens Schlussmann Lukas Hradecky einen Weitschuss von Christopher Trimmel sowie einen Kurzdistanz-Kopfball von Kevin Behrens sehenswert parierte. Die dreifache Chance war die bis dahin einzige nennenswerte Offensivaktion der Gäste. Doch nach der Pause schockte Prömel die Werkself erneut (49.). Es folgte die stärkste Phase der Berliner, die aber in der Schlussphase doch noch das 2:2 durch Jonthan Tah hinnehmen mussten (84.).