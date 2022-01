Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen-Coach Petersson steht vor Heimdebüt

Der Schwede Johan Petersson trainiert die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Ballasch via www.imago-images.de

Leverkusen Zuschauer sind beim ersten Heimspiel der Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen unter dem neuen Trainer Johan Petersson zwar nicht erlaubt, aber der Schwede ist gegen die HSG Blomberg-Lippe trotzdem guter Dinge.

Die Hoffnung von Bayers Handballerinnen auf ein Heimspiel vor bis zu 749 Zuschauern unter Auflagen währte nur kurz. Denn das Landesrecht hebelte die Freigabe der Stadt aus. Laut Corona-Schutzverordnung fallen die Partien der Frauen-Bundesliga unter „überregionale Großveranstaltungen“ – und für die sind Zuschauer nicht erlaubt. Also können die Fans der Elfen und die der HSG Blomberg-Lippe die 43. Ausgabe des traditionsreichen Duells am Sonntag ab 16 Uhr nur per Livestream im Internet unter www.handball-deutschland.tv verfolgen.

„Es ist wirklich schade, dass uns keine Zuschauer unterstützen können, aber ich freue mich dennoch sehr auf mein erstes Heimspiel“, betont der neue Trainer Johan Petersson. Er war rund um den Jahreswechsel mit zwei Auswärtsreisen in Halle/Saale sowie Metzingen und je einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Nun hatte er erstmals die Gelegenheit, seine Schützlinge mehrere Tage am Stück auf die nächste Partie vorzubereiten.

An ein gewöhnliches Trainingsprogramm war beim Gegner derweil nicht zu denken. Weil Blombergs Linksaußen Ndidi-Silvia Akwunedu positiv auf das Coronavirus in der Omikron-Variante getestet wurde, ordneten die Behörden für nahezu das gesamte Team eine siebentägige Quarantäne an. So verpasste die HSG beide Spiele seit der WM-Pause, konnte nur lockeres Heimtraining absolvieren und bestritt erst am Mittwoch wieder eine Einheit gemeinsam.

Die letzte Blomberger Partie war in der European League und liegt fast sieben Wochen zurück. Dennoch hat sich Petersson eingehend mit den Stärken des Gegners beschäftigt. Die liegen insbesondere im Tempospiel mit erster und zweiter Welle sowie schneller Mitte. Wichtig dürfte darum das Rückzugsverhalten der Elfen werden. Vorbild soll dabei das erfolgreiche Spiel in Halle sein. „Da haben wir das anders als in Metzingen gut gelöst“, befindet der Trainer. Darum bildete der Rückzug einen der Schwerpunkte der Trainingswoche.

Die stimmt den Schweden zuversichtlich. „Es geht Stück für Stück voran“, sagt er. Gearbeitet wurde vor allem im läuferischen Bereich und an der Defensive – „aber auch im Angriff, für den wir bisher noch nicht viel Zeit hatten“, sagt Petersson. Ihm stehen mit Ausnahme der beiden Langzeitverletzten Fanta Keita und Mariana Ferreira Lopes alle Spielerinnen zur Verfügung. Blomberg tritt ebenfalls nicht komplett an. HSG-Coach Steffen Birkner fehlen Agwunedu aufgrund ihrer Corona-Infektion sowie Nationalspielerin Nele Franz und Letitia Quist.