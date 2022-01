Lückenschluss in Leverkusen : Stadt will mehr Sightseeing per App

Das Portal „Lust auf Leverkusen“ führt unter anderem zum Japanischen Garten. Künftig will die Stadt stärker auch auf Google Maps und Komoot präsent sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Mit Google Maps und Co. lassen sich Städte und ihre Sehenswürdigkeiten per Handy erkunden – vorausgesetzt, die Kartendienste sind auch mit entsprechendem Material gefüttert. Für Leverkusen herrscht da deutlicher Nachholbedarf. Das Stadtmarketing will nun Gas geben.