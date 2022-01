Wegen Flutkatastrophe in Erftstadt : Durchsuchungen bei Tagebau-Betreiber

Ein Zaun versperrt den Zugang zur Kiesgrube in Blessem. Wegen des Erdrutsches bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 gab es nun Durchsuchungen in Büros und Wohnungen. Foto: dpa/Oliver Berg

Erftstadt 140 Polizisten haben im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe in Erftstadt Büros und Wohnungen in NRW und Thüringen durchsucht. Es besteht laut Staatsanwaltschaft Köln der Verdacht der Baugefährdung und des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung.

Wegen des schweren Erdrutschs in Erftstadt während des Hochwassers im vergangenen Sommer hat die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag umfangreiche Durchsuchungen bei Verdächtigen veranlasst. Mehr als 140 Beamtinnen und Beamte der Polizei durchsuchten mehr als 20 Büro- und Wohnanschriften, wie die Behörde mitteilte. Das Ermittlungsverfahren richte sich gegen den Eigentümer und Verpächter des Tagebaus in Erftstadt, fünf Beschuldigte der Betreibergesellschaft sowie vier Beschuldigte der Bezirksregierung Arnsberg, die nach dem Bundesberggesetz die zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde sei.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung, der Baugefährdung sowie Verstoßes gegen das Bundesberggesetz. „Der Verdacht geht dahin, dass die Beschuldigten die Zustände an der Südseite der Ortslage hätten erkennen können und für Abhilfe hätten sorgen müssen“, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Am Südrand der Kiesgrube in Erfstadt-Blessem soll es keinen den behördlichen Bestimmungen entsprechenden Hochwasserschutzwall gegeben haben. Zudem sollen die Böschungen unzulässig steil gewesen sein.

Beide Aspekte können laut Staatsanwaltschaft ursächlich für das Eindringen der Wassermassen am 14. und 15. Juli vergangenen Jahres in die Kiesgrube gewesen sein. Eine sogenannte rückschreitende Erosion soll Teile von Blessem dann unterspült und zum Einsturz mehrerer Wohnhäuser geführt haben. Zu Beginn hatte sich das Ermittlungsverfahren, das im Sommer 2021 eingeleitet worden war, noch gegen Unbekannt gerichtet. Nun gibt es insgesamt zehn Beschuldigte zwischen 29 und 65 Jahren. Sollte es zu einer Anklage und Verurteilungen kommen, stehen nach Angaben von Oberstaatsanwalt Bremer Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren im Raum.

Die Stadt Erftstadt erklärte, dass die Stadt und ihre Mitarbeitenden nicht von den Durchsuchungen betroffen seien. Bürgermeisterin Carolin Weitzel (CDU) forderte eine lückenlose Aufklärung der Vorkommnisse. „Selbstverständlich werden wir in Erftstadt die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Köln weiterhin tatkräftig unterstützen“, sagte Weitzel. Gleichzeitig arbeite die Stadt die Hochwasserkatastrophe in Kooperation mit dem Institut der Feuerwehr, der Universität Münster und der Technischen Hochschule Köln auf.

Durchsucht wurden am Dienstag Wohnungen und Büros in Bergheim, Erftstadt, Köln und Dortmund. In Bergheim habe die Betreibergesellschaft ihren Sitz, so die Staatsanwaltschaft. Allerdings seien – „zur Auffindung und Sicherstellung verfahrensrelevanter Unterlagen“ – auch Räume unverdächtiger Beratungs- und Tiefbauunternehmen sowie Sachverständigen- und Vermessungsbüros durchsucht worden. Ein durchsuchtes Objekt befand sich in Thüringen. Dort befindet sich laut Staatsanwaltschaft die Zweigstelle eines Beratungsunternehmens. „Sie ist aber ebenfalls unverdächtig“, sagte Bremer.

Die Bezirksregierung Arnsberg will sich vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu dem Verfahren äußern. „Die Bezirksregierung Arnsberg kooperiert mit der Staatsanwaltschaft“, sagte ein Sprecher.

„Ich hoffe, dass die heutigen Durchsuchungen nicht zu spät kommen, um die Verantwortlichkeiten zu klären“, sagte Wibke Brems, Vize-Fraktionschefin und Energieexpertin der Grünen Landtagsfraktion NRW. „Es steht die Frage im Raum, wie es dazu kommen konnte, dass bei der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem über 20 Jahre hinweg Genehmigungen immer wieder verlängert oder sogar neu erteilt wurden, obwohl die geforderten Maßnahmen zum Ausgleich des Überschwemmungsgebietes bis heute nicht umgesetzt wurden.“ Dieser Vorgang müsse restlos aufgeklärt werden.

In Erftstadt-Blessem war in der Nacht zum 16. Juli 2021 der Boden nahe einer Kiesgrube an der Erft weggerutscht, nachdem Starkregen die Grube geflutet hatte. Mehrere Gebäude wurden mitgerissen. Tote gab es nicht. Starke Regenfälle hatten damals die katastrophalen Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Viele Gemeinden, insbesondere im Ahrtal, wurden verwüstet. In Rheinland-Pfalz kamen 134 Menschen ums Leben, in Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote.

(csh/hsr)