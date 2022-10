Auch Düsseldorf und Köln/Bonn betroffen : Erste Eurowings-Flüge fallen nach Streikankündigung aus

Eine Anzeige am Flughafen zeigt bei Eurowings-Flügen den Hinweis „Annuliert“ an. Piloten der Fluggesellschaft sind in einen ganztägigen Streik getreten. Foto: dpa/Sascha Thelen

Düsseldorf Nach der Streikankündigung der Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Donnerstag erste Flüge des Unternehmens ausgefallen. Rund 30.000 Passagiere könnten im Laufe des Tages betroffen sein.

Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Erste Flüge sind bereits betroffen: An den Airports Düsseldorf , Köln , Berlin , Hamburg und Stuttgart fielen am frühen Morgen bereits Verbindungen aus. So wurde eine Verbindung am frühen Morgen vom Flughafen Köln/Bonn zur griechischen Insel Rhodos annulliert.

Eurowings geht davon aus, dass am Donnerstag etwa die Hälfte aller Flüge ausfallen wird. Durchschnittlich führt Eurowings täglich rund 500 Flüge durch und befördert dabei 50.000 bis 70.000 Passagiere zu Reisezielen in Deutschland und Europa. Die VC hat zum Ausstand bei der Lufthansa-Tochter aufgerufen, nachdem die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag scheiterten.

Eurowings plant am Donnerstag vor allem mit Maschinen der nicht bestreikten österreichischen Tochter Eurowings Europe, aber auch mit Flugzeugen von Partnergesellschaften, die auch sonst einen Teil der Flüge durchführen. Die Situation sei je nach Flughafen sehr unterschiedlich, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Flughäfen wie Mallorca, Stockholm oder Prag, die häufig von Eurowings Europe angeflogen würden, seien weniger stark betroffen. Überdurchschnittlich treffe es dagegen die deutschen Ziele. Allein in Düsseldorf, dem größten Standort von Eurowings, dürften nach Angaben des Flughafens 118 Flüge ausfallen. Weitere 60 sollen stattfinden. In Köln/Bonn wurden 61 der geplanten 90 Flüge gestrichen. Welche Flüge heute in Düsseldorf ausfallen, erfahren Sie hier.