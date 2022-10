Verhandlungen gescheitert : Eurowings-Piloten streiken am Donnerstag

Ein Airbus A319 der Fluggesellschaft Eurowings steht am Düsseldorfer Flughafen an einem Terminal. Foto: dpa/Marcel Kusch

Frankfurt/Köln Eine Urabstimmung hat es bei der Lufthansa-Tochter Eurowings schon gegeben. Nach einer weiteren ergebnislosen Verhandlungsrunde ist klar: Die Piloten streiken. Für Donnerstag plante die Airline bisher 516 Flüge. Wie viele nun ausfallen werden, ist noch nicht klar.

Trotz zweier anstehender Gehaltserhöhungen in den nächsten vier Monaten von deutlich mehr als zehn Prozent fordere die VC 14 zusätzliche freie Tage im Jahr sowie eine Absenkung der maximalen Wochenarbeitszeit um fünf Stunden, monierte Duve. „Das ist in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten, nicht nur maßlos.“ Die Forderungen würden auch 20 Prozent der Eurowings-Flüge unmöglich machen und damit die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und seiner Belegschaft gefährden. Eurowings biete bereits heute Beschäftigungsbedingungen, die unter den europäischen vergleichbaren Airlines zu den besten gehören. In den Verhandlungen um mehr Freizeit habe man viele weitere Entlastungen angeboten. „Daraus ein Streikthema zu konstruieren ist völlig unverhältnismäßig und unverantwortlich.“