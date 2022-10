Gewalttat in Lohmar : Mord an Claudia Otto vor 35 Jahren - Anklage gegen Doppelmörder

Bonn Rund 35 Jahre nach dem Tod der Gastwirtstochter Claudia Otto in Lohmar hat die Bonner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen bereits verurteilten Doppelmörder erhoben. Der heute 66-Jährige soll die junge Frau 1987 erdrosselt haben.

Dem Angeklagten werde Mord aus Habgier in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge vorgeworfen, sagte eine Sprecherin des Bonner Landgerichts am Donnerstag. Der Mann war im April in Detmold wegen dringenden Tatverdachts festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.