Dem 34-jährigen werden 23 Taten vorgeworfen : Serieneinbrecher gefasst – DNA-Spuren überführten ihn

Radevormwald/Düsseldorf Der Täter war im ganzen rheinisch-bergischen Raum aktiv. Nach Informationen unserer Redaktion kommt er aus Radevormwald. Derzeit sitzt er in U-Haft.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf haben am Donnerstag über die Festnahme eines Mannes informiert, dem 23 Wohnungseinbrüche in der rheinisch-bergischen Region verübt haben soll. „Der 34-jährige Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit wurde an seiner Wohnanschrift im Oberbergischen Kreis festgenommen und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft“, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Sein genauer Wohnort wird offiziell von der Pressestelle der Polizei nicht genannt, um eine Identifizierung des Tatverdächtigen zu vermeiden. Nach Informationen unserer Redaktion wohnt der Mann jedoch in Radevormwald.