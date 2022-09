Unfall zwischen Halver und Radevormwald : Motorradfahrer auf B 229 tödlich verunglückt

Halver Der 71-Jährige aus Lünen starb noch am Unfallort. Der genaue Hergang des Unglücks ist bislang unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Ein 71-jähriger Motorradfahrer aus Lünen ist am Sonntag gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße 229 zwischen Halver und Radevormwald tödlich verunglückt. Der Mann war mit vier Bekannten unterwegs in Richtung Halver. Diese fuhren voraus und konnten den Unfall nicht beobachten. Ein in Gegenrichtung fahrender Autofahrer passierte in Höhe der Ortschaft Schmalenbach die Gruppe und sah in seinem Rückspiegel, wie einer der Motorradfahrer ins Schlingern geriet, über die Gegenfahrbahn und gegen die Leitplanke fuhr. Während der Fahrer die Polizei informierte, begannen zwei zufällig dazukommende Feuerwehrleute mit der Reanimation. Der Notarzt stellte noch vor Ort den Tod des 71-Jährigen fest. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Köln sicherte Spuren. Die Bundesstraße blieb bis 17.25 Uhr gesperrt.