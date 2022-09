Citymanagement Radevormwald : Digitaler Workshop – so gewinnt man Kunden über Youtube

Radevormwald Die ersten beiden digitalen Coachings, die von Stadt, Citymanagement und Webdesigner Jan Ritzmann organisiert wurden, hatten viel Resonanz. Nun folgt der dritte Teil.

Ein eigener Youtube-Kanal ? Ist das nicht eher was für Influencer aus der Hochglanzwelt ? Solche Reaktionen hört Jan Ritzmann von der Radevormwalder Agentur Winterrabe-Media häufiger, wenn er darauf hinweist, dass auch Einzelhändler mit einem Youtube-Kanal erfolgreich Kunden ansprechen können. Das Marketing über Videoclips im Netz wird im Mittelpunkt des dritten „Digital-Coaching für Gewerbetreibende“ stehen, das vom Citymanagment und Stadt mit der Expertise von Jan Ritzmann am Donnerstag, 20. Oktober, durchgeführt wird. Bei einem Pressetermin in den Räumlichkeiten von „Winterrabe“ an der Kaiserstraße erläuterte Ritzmann gemeinsam mit Citymanagerin Laura Brähler und Burkhard Klein, Leiter des Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamtes, worum es bei dem dritten Workshop geht.