Klimaschutz in Radevormwald : Stadtradeln – nur knapp die 50.000 Kilometer verfehlt

Radevormwald Die Resonanz auf die Aktion zum Klimaschutz ist im Jahr 2022 weiter gestiegen. Auch Unternehmen entdecken das Stadtradeln für sich, diesmal war ein Team der Firma Kuhn Edelstahl dabei.

Fast 50.000 Kilometer haben Radevormwalder bei der Stadtradeln-Aktion im September zurückgelegt und damit 7,7 Kilogramm CO 2 -Belastung eingespart. Geradelt wurde vom 4. bis 29. September, viele Teilnehmer hatten sich zu Teams zusammen getan, auch innerhalb von örtlichen Unternehmen. So haben auch 17 Mitarbeiter der Firma Kuhn Edelstahl an der Aktion teilgenommen. Wie Aline Lenzing, Leiterin der Unternehmenskommunikation, mitteilt, kamen so insgesamt 5361 Kilometer zusammen. „Damit liegen wir auf Platz 3 in Radevormwald“, teilte sie mit. Im Team gebe es eine bunte Mischung von sportlich ambitionierten Fahrern und auch „Gelegenheitsfahrern“. Spitzenreiter Harry Schack hat 1005 Kilometer gesammelt. Allerdings könnten sich die Zahlen noch ändern, da in den Tagen nach Abschluss der Stadtradeln-Aktion noch nicht erfasste Kilometer nachgemeldet werden können.