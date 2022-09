Amateurtheaterverein „Wipperwagen“ aus Hückeswagen : „Rendezvous zu Dritt“ hat Premiere im Forum

Beim Amateur-Theaterverein Wipperwagen geht es meist turbulent zu - wie hier beim letzten Stück „Alles Betrug“. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Neben der Premiere in Hückeswagen am 29. Oktober stehen zwei weitere Aufführungstermine fest – am Freitag, 27. Januar, 2023, 20 Uhr, in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth und am Samstag, 28. Januar 2023, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz in Radevormwald.

Die Corona-Pandemie traf auch den Amateurtheaterverein „Wipperwagen“ mit voller Wucht. Die Durststrecke war lang, bis die Schauspielgruppe im Oktober 2021 endlich wieder auf der Bühne im Kultur-Haus Zach stehen durfte. Aufgeführt wurde die Beziehungskomödie „Alles Betrug“. Nun steigen die Vorfreude und das Lampenfieber wieder an, denn die nächste Premiere steht am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, im Forum an der Weststraße auf dem Spielplan: „Rendezvous zu Dritt“ heißt das Stück von Gerry Jansen.

Eintrittskarten gibt es ab morgen, Freitag, 30. September, in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße 8, und bei Schreibwaren Cannoletta, Islandstraße 34, außerdem bei allen Mitwirkenden. Gerne nimmt der Wipperwagen auch Vorbestellungen per E-Mail entgegen: wiwaev@aol.com Die Karten kosten zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse.

Zum Inhalt: Man nehme eine Ehefrau, einen Ehemann, eine Schwester, einen Bruder, eine Putzfrau, zwei beste Freunde, zwei heimliche Liebhaber und drei Geliebte; man gebe ein klein wenig Thunfisch hinzu und schmecke ab mit Cognac und Klosterfrau Melissengeist. Die fertige Masse gebe man in ein Ferienhaus im Bergischen Land. Das ganze 90 bis 120 Minuten köcheln lassen – und fertig ist die neue Komödie des „Wipperwagens“.

„Es sind im Übrigen nicht zwölf Protagonisten sondern fünf Personen, die dieses Beziehungsgeflecht darstellen und für reichlich Irrungen, Wirrungen und urkomische Situationen sorgen und diese meistern müssen“, heißt es in der Ankündigung. Bisherige Kritiken sprechen von einer „turbulenten Lachorgie“. Walter und Marita sind seit 15 Jahren verheiratet; sie fahren über das Osterwochenende in ihr Ferienhaus im bergischen Idyll. Beide haben sich ihre heimlichen Partner eingeladen. „An einem langweiligen Wochenende würden sich alle wohl niemals begegnen, aber dieses Wochenende ist alles andere als langweilig“, kündigt der Wipperwagen an.