Auch in Hückeswagen gibt es Fans der guten alten Schallplatte : Liebhaber der Vinyl-Platte machen Party für Freunde

Das Vinyl-Platten ein Comeback erleben, belegen auch die Statistiken. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der verkauften Schallplatten vervierfacht, der Preis teilweise verachtfacht. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 gab es einen Zuwachs von mehr als 20 Prozent. Für besonders seltene Exemplare investieren Bauer und Faust einiges. Das fängt beim Plattenspieler „Rega Planar 1“ an. „Ein Traum“, schwärmt Faust. Viel Geld und Zeit lassen sich auch für die Platten selbst investieren. „Für eine Special-Edition-LP der Broilers habe ich 250 Euro bezahlt“, verrät Bauer. Faust war lange auf der Suche nach einem Lied der Gruppe UK, das er auf CD in der Live-Version besaß. „Ich habe 20 Jahre gebraucht, bis ich das Stück in der Originalversion auf Platte hatte“, berichtet der Vinyl-Liebhaber. Die sonstigen Interpreten sind vielfältig: Sniff’n the Tears, Disturbed, The Temptations, Supermax, Lake, Uriah Heep, Queen, Elton John, Led Zeppelin, Adriano Celentano und Anouk bis hin zu Michael Patrick Kelly.