Kreissparkasse Köln Auch der RSV will zum Finale des D-Jugend-Cups nach Köln

In dieser Saison startet das Turnier linksrheinisch mit der Vorrunde am kommenden Samstag, 27. April, beim SSV Bornheim im Stadion Wallraffstraße. Tags darauf ermitteln die rechtsrheinischen Vereine ihren Finalteilnehmer bei der Vorrunde beim VfR Wipperfürth, Sportplatz Ohler Wiesen. Los geht es jeweils um 10 Uhr mit den Gruppenspielen. Es schließt sich die K.o.-Runde an, beginnend mit dem Viertelfinale, ehe am Nachmittag die Endspiele stattfinden. In Wipperfürth nimmt auch der RSV Hückeswagen teil und hofft auf den Finaleinzug.