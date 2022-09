Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Filmstars beim Kino-Sonntag auf der Leinwand

Hückeswagen Elizabeth Taylor und Elyas M’Barek sind am kommenden Sonntag in Hückeswagen zu sehen. Zunächst gibt es einen echten Filmklassiker, später dann eine deutsche Filmkomödie.

Ab 15 Uhr stehen zunächst Elizabeth Taylor und Robert Taylor im Mittelpunkt eines Films aus dem Jahr 1952. Der US-amerikanisch-britische Ritterfilm spielt in der Zeit von König Richard Löwenherz. Während der mächtige Herrscher auf Kreuzzügen ist, übernimmt dessen Bruder das Sagen über England. Während König Richards Heimreise nach England wird er vom österreichischen König gefangen genommen, und es wird ein hohes Lösegeld für seine Freilassung verlangt. Doch der Bruder des Königs hat an seiner übergangsweisen Regentschaft Spaß gefunden und weigert sich, das Lösegeld für seinen Bruder zu zahlen. So schmiedet ein tapferer englischer Ritter einen Plan, um seinen König zu befreien und die hohe Lösegeldsumme aufzutreiben. Als schwarzer Ritter nimmt er an einem Ritterkampf teil und stößt dabei auch auf seine große Liebe. Für die Kino-Gäste gibt es eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee (beides im Eintrittspreis inbegriffen). Karten für den Kino-Nachmittag gibt es für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de An der Kinokasse kosten die Karten acht Euro.