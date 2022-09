Übungstag in Radevormwald : Feuerprobe für den Nachwuchs

Übungstag in Radevormwald

Radevormwald 24 Stunden lang waren die Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren am Berufsfeuerwehrtag in Bereitschaft – und sie hatten eine Menge zu tun.

Am vergangenen Wochenende mussten die jungen Feuerwehrleute aus Radevormwald beweisen, wie sie die Kenntnisse und Erfahrungen aus ihrer bisherigen Ausbildung in verschiedenen Einsatz-Situationen anwenden können.

Am Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Radevormwald wurden gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises und auch mit der Kinderfeuerwehr mehrere Szenarien geübt. In diesen 24 Stunden warten auf die Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren unterschiedliche Herausforderungen. Spannend dabei ist: Die Jugendlichen wissen weder, was passieren wird, noch wann es passieren wird – wie es auch im realen Leben ist