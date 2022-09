Flughafen Düsseldorf​: Mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen​

Düsseldorf Drei gesuchte Männer konnte die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen festnehmen. Nach einem von ihnen wurde sogar mit einem internationalen Haftbefehl gefahndet.

Der Mann wollte mit einem Flieger aus Erbil im Irak am Dienstagmorgen einreisen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass nach dem 46-Jährigen international gefahndet wurde. Die niederländischen Behörden hatten im August dieses Jahres einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, da dieser wegen des Verdachts von Eigentumsdelikten gesucht wurde. Der in den Niederlanden lebenden Mann wurde festgenommen und zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens an die Justizbehörden übergeben.

Nur eine halbe Stunde später wurde während der Einreisekontrolle eines Fluges aus Izmir in der Türkei ein 48-jähriger Mann entdeckt, gegen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld von November 2019 vorlag. Er war wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits im Oktober 2018 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Da der Verurteilte die Haft jedoch nicht angetreten hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei wurde der Mann an die Justizbehörden überstellt.

Zuletzt erschien am Dienstagabend ein 40-Jähriger zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya in der Türkei. Hier wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt einige Tage zuvor einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln gegen den in Hanau lebenden Mann ausgestellt hatte. Demnach wurde er zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Auch dieser Reisende wurde festgenommen und an die Justizbehörden übergeben.