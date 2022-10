Nach Kindstötung in Mönchengladbach : Anklage gegen „Rabeas“ Mutter

Mönchengladbach Die Frau, die am 28. März ihr neugeborenes Kind getötet, in eine Tragetasche gepackt und in einen öffentlichen Mülleimer gelegt haben soll, steht wohl bald vor Gericht. Was der Mutter in der Anklage im Detail vorgeworfen wird.