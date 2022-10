Aus gesundheitlichen Gründen : Essener Polizeipräsident Frank Richter legt Amt nieder

Polizeipräsident Frank Richter wird nach über 46 Dienstjahren auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt. Foto: Polizei Essen

Essen Überraschend für alle Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Essen hat Richter NRW-Innenminister Reul um die Versetzung in den Ruhestand gebeten. Das vorzeitige Ende seiner Laufbahn erfolge aus gesundheitlichen Gründen.

Nach über 46 Dienstjahren bei der Polizei Nordrhein-Westfalen hat Polizeipräsident Frank Richter um Versetzung in den Ruhestand gebeten. Aus gesundheitlichen Gründen werde er sein Amt nicht mehr fortführen können, wie die Polizei Essen am Donnerstag mitteilt. Richter stand seit sieben Jahren an der Spitze des Essener Polizeipräsidiums.

Richter habe Innenminister Herbert Reul gebeten, ihn in den Ruhestand zu versetzen. Zwar werde dieses Verfahren verwaltungstechnisch noch etwas dauern, jedoch werde der Polizeipräsident ab sofort keine dienstlichen Termine mehr wahrnehmen.

Als Polizeipräsident habe Richter sich unter anderem für die behördenübergreifende Bekämpfung der Clankriminalität eingesetzt. Aber auch der Umzug in ein neues Polizeigebäude und das 110-jährige Bestehen der Essener Polizei haben sich während seiner Dienstzeit ereignet.

Allerdings habe das Polizeipräsidium Essen auch negative Ereignisse verkraften müssen, Kostenpflichtiger Inhalt so war etwa ein Beamter in den Skandal um rechtsextreme Chats verwickelt. Frank Richter habe sich danach für eine offene Fehlerkultur und Wertediskussion in der Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr eingesetzt.

Sieben Jahre Polizeipräsident in Essen und Mülheim an der Ruhr - das sei für Frank Richter als gebürtiger Essener immer eine große Ehre und Freude gewesen. Richter: „Ich weiß aber, dass alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich weiterhin mit ihrem unbändigen Engagement für die Polizeiarbeit, vor allem aber für die Menschen in unseren Städten Essen und Mülheim an der Ruhr, einsetzen.“

(albu)