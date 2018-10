Dieselfahrverbote: Umwelthilfe will gegen weitere NRW-Städte klagen

Berlin Bereits gegen neun Städte in NRW klagt die Deutsche Umwelthilfe wegen schlechter Luftwerte. Jetzt sollen vier weitere dazu kommen. Unter anderem für Wuppertal werden Dieselfahrverbote gefordert.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will in weiteren Städten in Nordrhein-Westfalen Dieselfahrverbote erzwingen. Die Organisation kündigte am Dienstag in Berlin an, noch im November entsprechende Klagen für Bielefeld, Hagen, Oberhausen und Wuppertal einzureichen. Damit würde die DUH gegen insgesamt 34 Städte in Deutschland klagen, davon 13 in Nordrhein-Westfalen. Die Umwelthilfe will erreichen, dass der Anteil an gesundheitsschädlichem Stickoxid in der Luft deutlich gesenkt wird. Ziel der Klagen sei es, noch im Jahr 2019 die Einhaltung der Grenzwerte zu erreichen, hieß es.