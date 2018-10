Apotheken in NRW werden strenger überwacht

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Laumann zieht Konsequenzen aus dem Bottroper Apothekerskandal. In Nordrhein-Westfalen müssen Apotheken künftig regelmäßig mit unangemeldeten Kontrollen rechnen.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat angekündigt, dass Apotheken in NRW künftig stärker überwacht werden. Unter anderem seien unangemeldete Personal- und Medikamentenkontrollen sowie regelmäßige vollständige Apothekenrevisionen vorgesehen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Düsseldorf. Das Konzept werde in Kürze für die Kreise und kreisfreien Städte, die für die Apothekenüberwachung zuständig sind, verbindlich in Kraft gesetzt, erklärte ein Ministeriumssprecher.