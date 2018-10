Demo vor dem Haus von Umweltschützerin Antje Grothus: Nicht mit zweierlei Maß messen

Düsseldorf Rund 100 Mitglieder der Bergbau-Gewerkschaft IG BCE haben vor dem Privathaus der Umweltschützerin Antje Grothus demonstriert. Integrationsstaatssekretärin Serap Güler zeigt Verständnis. Sie misst mit zweierlei Maß. Ein Kommentar.

Auf dem Foto, das am Donnerstag auf Twitter die Runde machte, sind Demonstranten zu sehen, viele Demonstranten. Sie haben Trillerpfeifen und auf ihren grellen Neon-Westen steht IG BCE: Gewerkschaftsmitglieder, die um ihre Jobs bei RWE bangen, seit klar ist, dass der Hambacher Forst nicht gerodet wird. So weit, so nachvollziehbar.