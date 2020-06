Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies : Laschet zögert mit Lockdown in Gütersloh

Gütersloh In keiner Region Deutschlands gibt es so viele Neuerkrankungen wie im Kreis Gütersloh. Dennoch unterbleiben härtere Hygiene-Auflagen. SPD und Grüne sind entsetzt, während der Fleischkonzern Tönnies weiter unter Druck gerät.

Obwohl in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh 1331 von rund 7000 Mitarbeiter des Fleischfabrikanten Tönnies positiv auf das Coronavirus getestet wurden, verzichtet die Landesregierung dort auf neue Beschränkungen der Bewegungsfreiheit. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) appellierte am Sonntag lediglich, keine Versammlungen mit mehr als 50 Menschen stattfinden zu lassen. Ab 100 Teilnehmern sind sie ohnehin verboten. Laschet, der sich zuvor zusammen mit NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und dem dortigen Krisenstab beraten hatte, hielt sich die Option offen, doch noch eine Schließung von öffentlichen und privaten Einrichtungen zu verhängen, sofern andere, „zielgerichtetere Maßnahmen“ nicht erfolgreich seien.

Damit ist vorrangig gemeint, dass die 7000 Tönnies-Mitarbeiter in 1300 Wohnungen und Wohnkomplexen von den Ordnungsämtern mit drei Hundertschaften der Polizei und dem Einsatz von Dolmetschern für Rumänisch, Bulgarisch und Polnisch dazu gebracht werden sollen, die Quarantäne einzuhalten. „Das ist wie ein Flohzirkus“, beschrieb der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) die Lage. Er begrüßte den Verzicht auf Restriktionen, weil es bei den Corona-Fällen im Kreis nur 16 Betroffene ohne Bezug zu Tönnies gegeben habe. Es gebe also keine breite Gefahr, obwohl er sich Sorgen mache, dass ausländische Mitarbeiter das Land schon verlassen hätten.

Corona-Ausbruch in Gütersloh : Arbeitsminister Heil will Tönnies-Konzern haftbar machen

R-Wert Der Virus-Reproduktionsfaktor „R“ in Deutschland ist weiter deutlich über den kritischen Wert angestiegen. Der „4-Tage-R“ wird nun auf 2,88 geschätzt, der „7-Tage-R“ auf 2,03. Jeder Infizierte steckt demnach mehr als zwei weitere Personen an.

Wenig vom Verzicht auf harte Maßnahmen hält Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitspolitiker im Bundestag. „Laschet macht sich und die Politik von Bund und Ländern im Umgang mit lokalen Infektionsausbrüchen lächerlich“, sagte er unserer Redaktion. Die vereinbarte Grenze von 50 Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohner, ab der gehandelt werden soll, sei in Ostwestfalen klar überschritten. „Es ist völlig falsch, dass kein lokaler Lockdown verhängt wird“, so Lauterbach. „Die Kontrolle der unter Quarantäne gestellten Mitarbeiter ist lückenhaft. Das birgt ein hohes Risiko für Infektionen über die Fleischfabrik hinaus.“

Nach Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen : Klöckner will Fleisch teurer machen

Derweil stieg der Druck auf Tönnies. „Das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist gleich Null“, sagte Thomas Kuhlbusch, Chef des Corona-Krisenstabes in Gütersloh. Denn Tönnies habe sich lange geweigert, die Adressen von Hunderten Beschäftigten herauszurücken, die die Behörden auf Corona testen lassen wollten. Firmenpatriarch Clemens Tönnies behauptete daraufhin, Partnerfirmen hätten die Infos aus Datenschutzgründen nicht übergeben wollen. NRW-Arbeitsminister Laumann will sich eine solche Blockade nicht mehr bieten lassen. „Wir müssen einen Zustand herstellen, in dem jederzeit feststellbar ist, wo Mitarbeiter wohnen.“ Die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen müssten radikal verbessert werden, der Staat müsse Zwangsvorgaben machen: „Mit der Fleischwirtschaft kann es keine freiwilligen Vereinbarungen geben.“