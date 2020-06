Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie : „Es gibt kein Recht auf billiges Fleisch“

Interview Düsseldorf Nach dem Tönnies-Skandal haben wir Thomas Kutschaty, den SPD-Vorsitzenden in NRW, und den NRW-Bezirksvorsitzenden der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Mohamed Boudih, getroffen, um über den Coronaausbruch und die Zustände in der Fleischindustrie zu sprechen.

Wir reden seit Langem über die Probleme in der Fleischindustrie. Man kann aber inzwischen den Eindruck bekommen, es bewegt sich nichts.

Boudih In den 90er Jahren hat in der Fleischindustrie ein Trend zum Outsourcing und zur Fremdvergabe eingesetzt. Anfang der 2000er Jahre ist aus dem Trend ein Boom geworden. In einer Fabrik wie in Rheda-Wiedenbrück sind von mehr als 6000 Beschäftigten bis zu 80 Prozent Werkvertragsnehmer. Der Standard ist die irreguläre Beschäftigung.

Warum ist es der rot-grünen Vorgängerregierung nicht gelungen, dem einen Riegel vorzuschieben?

Kutschaty Wir sprechen über eine bundesgesetzliche Regelung. Guntram Schneider hat ja versucht, das aufzubrechen, hat dafür aber am Ende im Bund nicht die Mehrheiten gefunden. Es hat erst Westfleisch gebraucht, um das zu ändern. Das kann übrigens nur ein Anfang sein.

Wie meinen Sie das?

Kutschaty Wir müssen diese Praxis auch in anderen Branchen in den Blick nehmen – etwa bei Paketboten, Fahrern von Tiefkühlkost-Anbietern oder dem Essenslieferanten.

Zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass die Agenda-Politik von Herrn Schröder das überhaupt erst möglich gemacht hat.

Kutschaty Die Mentalität war damals: Geiz ist geil und der freie Markt regelt das schon. Heute ist man da weiter.

Boudih Zur Wahrheit gehört dazu, dass das damals politisch so gewollt war. Der Gesetzgeber hat Rahmenbedingungen geschaffen, die es erlauben, dass 80 Prozent der Belegschaft per Werkvertrag beschäftigt werden. Noch dazu zu menschenunwürdigen Bedingungen. Dabei geht es um keine kleine Gruppe, sondern um Zehntausende. Das finden Sie in keinem anderen Bereich.

Wie beurteilen Sie die Rolle von Herrn Tönnies?

Boudih Herr Tönnies beutet von montags bis freitags Werkvertragsarbeitnehmer aus und lässt sich samstags im Stadion feiern. Dass er sich als Berater bei der Frage nach Reformen der Industrie angeboten hat, ist an Frechheit nicht zu überbieten. Da will sich der Bock zum Gärtner machen lassen.

Bund und Land haben Reformen etwa bei den Werkverträgen angekündigt.

Boudih Ich hoffe, dass Bundesarbeitsminister Heil standhaft bleibt und sich nicht dem Druck der Industrie beugt. Gleiches gilt für Herrn Laschet und Herrn Laumann. Das Verbot von Werkverträgen muss kommen und wir brauchen wieder mehr Personal beim Arbeitsschutz und Zoll, um damit wirksam kontrolliert werden kann.

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat gesagt, bislang habe er zu wenig Möglichkeiten gehabt, um in die Unterkünfte hineinzukommen.

Kutschaty Da macht er es sich deutlich zu einfach und versucht einmal mehr, Verantwortung an die Kommunen oder den Kreis abzuschieben. Für die Kontrolle des Arbeitsschutzes ist sein Haus verantwortlich. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er da in den letzten Jahren besonders große Anstrengungen unternommen hat. Politisches Handeln vermisse ich da.

Beschreiben Sie einmal die Situation der Menschen vor Ort.

Boudih Die Menschen werden massiv unter Druck gesetzt. Zudem werden sie in Menschen unwürdigen Unterkünften eingepfercht und müssen dafür horrende Mieten bezahlen. Das sind Zustände wie im 19. Jahrhundert.

Aber wieso lassen die Betroffenen die Behörden nicht rein.

Boudih Wir reden über ein System, das darauf ausgelegt ist, Abhängigkeiten zu schaffen und einzuschüchtern. Die Menschen haben Angst, mit der Gewerkschaft zu reden.

Kutschaty Es gäbe natürlich Instrumente, um im Wohnungsbereich tätig zu werden. Wir haben dafür das Wohnungsaufsichtsgesetz in NRW. Aber man muss das auch wollen.

Wie bewerten Sie das bisherige Vorgehen im Kreis Gütersloh?

Kutschaty Es ist unglaublich, dass jetzt Kinder und Eltern für diese Verfehlungen büßen müssen. Kitas und Schulen zu schließen, weil bei Tönnies unhaltbare Zustände herrschen, zeigt, dass die Landesregierung viel zu lange weggeschaut hat. Den Preis zahlen unsere Kinder. Ich erwarte jetzt, dass im Kreis umfangreich und engmaschig getestet wird – und zwar kostenlos für jeden, der auch nur im entferntesten Kontakt hatte. Da geht es um Stunden.

Reicht es aus, dass man nur den Betrieb, Schulen und Kitas schließt?

Kutschaty Sollte der Wert von 50 Neuinfizierten innerhalb von einer Woche pro 100.000 Einwohner überschritten werden, muss Herr Laschet mir erklären, warum es keinen Lockdown gibt. Denn er hat diese Regelung mit Frau Merkel vereinbart.

Welche Schuld trägt der Verbraucher an der Situation?

Kutschaty Wir müssen uns alle die Frage stellen, was uns eine vernünftige Ernährung, vernünftige Arbeitsbedingungen und vernünftige Bedingungen für die Tiere wert sind. Wenn sich die Situation der Beschäftigten verbessert, durch bessere Löhne und durch besseren Arbeitsschutz, und wir am Ende dafür etwas mehr zahlen müssen, dann entsteht ein fairer, akzeptabler Preis. Und um denjenigen zu helfen, die nur eine Minirente bekommen oder im Hartz-IV-System leben, sind ganz andere Anstrengungen nötig.