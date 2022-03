Maßnahmen enden am 2. April : Bundesländer scheitern mit Vorstoß zu Verlängerung der Corona-Auflagen

Die derzeitigen bundesweiten Maßnahmen laufen spätestens zum 2. April aus. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Mehrere Bundesländer sind mit dem Versuch gescheitert, die Corona-Schutzmaßnahmen um weitere vier Wochen zu verlängern. Damit laufen die derzeitigen bundesweiten Maßnahmen wie von der Bundesregierung geplant spätestens zum 2. April aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einem entsprechenden Antrag für die Gesundheitsministerkonferenz am Montag wollten die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland die geltenden Corona-Regeln bis Ende April fortführen - sie fanden dafür aber keine Mehrheit, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin sagte. Damit laufen die derzeitigen bundesweiten Maßnahmen wie von der Bundesregierung geplant spätestens zum 2. April aus.

Das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie sorgte für scharfe Debatten auf der Gesundheitsministerkonferenz - Lauterbach sprach nach den Beratungen mit seinen Länderkollegen von einer „konfliktgeladenen Situation“. Er forderte die Länder auf, ihre Kritik am Auslaufen der bundesweiten Regeln einzustellen und stattdessen ausgiebig von der Hotspot-Regelung Gebrauch zu machen, mit der die Bundesregierung regional begrenzte Corona-Auflagen weiterhin ermöglicht. Die von einigen Ländern geforderte Fortführung der bundesweiten Schutzmaßnahmen sei rechtlich nicht durchsetzbar.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zeigte sich enttäuscht von der Gesundheitsminister-Konferenz am Montag: „Nach der Gesundheitsministerkonferenz hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Das bedauere ich sehr, weil ich mir angesichts unserer nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen und auch der schwierigen Situation in unseren Krankenhäusern dringend mehr Praktikabilität und Rechtssicherheit gewünscht hätte“, sagte Laumann unserer Redaktion.

Er forderte die Beibehaltung der Maskenpflicht: „Ich bin immer noch der Meinung, dass es richtig wäre, wenn es in öffentlichen Innenräumen weiterhin zumindest eine Maskenpflicht geben würde. Das ist nach Einschätzung der Mehrheit der Länder mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz und der Hotspot-Regelung nicht ohne weiteres möglich.“ Laumann sieht die Schuld bei der Ampel-Regierung: „Dafür trägt der Bund die Verantwortung.“ Die Landesregierung werde in den kommenden Tagen über das weitere Vorgehen beraten.

„Die Länder verlangen ein Gesetz, das rechtlich nicht geht, statt ein gutes Gesetz, das sie haben, zu nutzen“, kritisierte Lauterbach. Dies halte er für „nicht angemessen“. Der Minister betonte, dass es das neue Infektionsschutzgesetz erlaube, ganze Länder zum Corona-Hotspot zu erklärten und dadurch schärfere Corona-Auflagen zu ermöglichen. Nachverhandlungen zu dem neuen Gesetz werde es nicht geben.

Lauterbach begrüßte, dass die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg von der Hotspot-Möglichkeit Gebrauch machen wollen, und er rief weitere Länder auf, diesem Beispiel zu folgen.

In diesem Punkt steht der Minister allerdings unter Druck vom Koalitionspartner FDP. Deren Fraktionschef Christian Dürr forderte die Länder dazu auf, die Hotspot-Regel im Infektionsschutzgesetz nur in einzelnen Städten oder Kommunen zu nutzen. „Die Hotspot-Lösung ist an strenge Voraussetzungen geknüpft und darf eindeutig nicht pauschal angewandt werden“, sagte Dürr den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag.

Dem Wunsch der FDP nach einer weitgehenden Lockerung der Coronaregeln steht der Wunsch vieler Bundesländer gegenüber, angesichts der hohen Infektionszahlen schärfere Regeln beizubehalten. Viele Länder kritisieren, die von der Ampel-Koalition beschlossene Hotspot-Regelung sei unklar definiert und schwer anzuwenden.

Lauterbach wies diese Kritik am Montag zurück. Er führte nach eigenen Angaben in seinem Gespräch mit den Länder-Ministern vier Kriterien an, die für einen Hotspot gelten könnten - wobei diese nicht alle zugleich zutreffen müssten: die Verschiebung planbarer Eingriffe in Krankenhäusern wegen Corona, die Gefährdung der Notfallversorgung, das Unterschreiten von Personal-Untergrenzen im Pflegebereich und der Zwang zur Verlegung von Patienten in andere Krankenhäuser.

Lauterbach erläuterte abermals, warum er bundesweite Corona-Einschränkungen rechtlich für nicht mehr durchsetzbar hält: Solche bundesweiten Vorgaben seien nur möglich, wenn eine bundesweite Gefährdung des Gesundheitssystems drohe. Eine solche Gefährdung sei aber „nicht zu befürchten“, sagte er. Das „Maximale“, was nun rechtlich möglich sei, sei „eine lokale Beherrschung der Pandemie“.

Der Minister rief die Bürgerinnen und Bürger auf, angesichts der hohen Infektionszahlen nach Möglichkeit auch weiterhin Maske zu tragen - denn die Pandemie könne sich „noch lange hinziehen“, sagte er. „Eine schnelle Veränderung der Lage steht nicht unmittelbar bevor.“

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen sank derweil den zweiten Tag in Folge. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1700,6. Am Sonntag hatte er 1723,8 betragen, vor einer Woche 1714,2.

(ahar/AFP)