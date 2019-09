„Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Düsseldorf Der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post, jeden Morgen neu. Heute: Deutschland fällt die Müllvermeidung schwer - jetzt sollen die Supermärkte stärker in die Pflicht genommen werden.

Außerdem heute im Aufwacher: Die Suche nach den Ursachen der beiden großen Brände in Düsseldorf gehen weiter. Bei dem Brand im Marienhospital wird gegen einen 83-Jährigen ermittelt. Bei der Explosion in Flingern steht die Ursache auch noch nciht fest.

