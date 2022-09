Gründerzeit - der Start-up Podcast : Von der Science Fiction bis zum fertigen Produkt (Live auf dem Campfire Festival)

Düsseldorf Wer in Deutschland eine gute Idee hat, der hat es geschafft? Nicht immer, sagt Marcel Mellor. Bei ihm dauerte es acht Jahre von der Idee bis zum Produkt. Was er über Innovation gelernt hat, verrät er im Podcast

Es folgten jahrelange Rechtstreitigkeiten, unter anderem mit der Deutschen Telekom. Der Product Lead bei Satellite und Science-Fiction-Autor gewährt uns in dieser Sonderfolge live vom Campfire Festival in Düsseldorf einen Einblick in die Produktentwicklung des Inhouse-Start-ups von Sipgate. Sie sollte am Ende acht Jahre dauern.